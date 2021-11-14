Belediye Ata yadigârlarına sahip çıkıyor

Belediye Başkanı Cemal Akın Belediyelerin önemli görevleri arasında ata yadigarlarının gelecek nesillere aktarılması olduğunu belirterek, "Şehrimiz bilenen tarihi ile geçmişi 4 binli yıllara dayanıyor. Bir çok medeniyetle de ev sahipliği yapmamızdan dolayı bize emanet edilen eserleri gelecek nesillere ulaştırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Bu eserlerin yok olmaması için gönüllü bağışçılarımızın sayesinde bu eserleri kent müzesinde hem sergileme hem de koruma altına aldık, bu müzede sadece somut eserleri değil, gelenek ve göreneklerimiz olan soyut eserlerimizi de sergiliyoruz. Artık yok olmaya yüz tutmuş bazı meslekleri ve yüz yıllardır kurulan garılar pazarını da sergiliyoruz, sadece sergilemiyoruz Türkiye de ilk defa yöre şivesi ile konuşmaları da sergiliyoruz. Böylece bu eserler müzede yaşatmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

95 YILLIK TARİHİ ÇEŞME RESTORE EDİLİYOR



Başkan Akın taşınmaz tarihi eserleri de yerlerinde restore ettiklerini belirterek" Ata yadigarı tarihi ahşap evlerimizin bazılarını imkanlarımız doğrultusunda aslına uygun restore ediyoruz. Bunun yanı sıra Kırtepe Mahallesi 617. Sokak'ta bulunan 1926 yılında kesme taştan yapılan, su teknesi dahi kesme taş olan ve demir kancalarla birbirine bağlanan 95 yıllık tarihi çeşme özel kumlama yöntemi ile temizleniyor. Belediye Çeşmesi olarak da adlandırılan çeşmenin üzerindeki yazı ve lekeleri tarihi yapıya zarar verilmeden teknik olarak hızlı ve pratik bir yöntem olan kumlama yöntemiyle gideriyoruz. Bu çalışmamızın ardından ise çeşmemizde restorasyon çalışması gerçekleştireceğiz. Geçmiş ile geleceği birleştiren belediyecilik anlayışımızla yapmış olduğumuz bu tür çalışmalarımızla tarihimize sahip çıkıyoruz" dedi.