Belediye Başkan yardımcısına silahlı saldırı: CHP’li saldırgan tutuklandı

Önceki gün meydana gelen olayda Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Ekici, belediye çalışanı ve CHP'li Ali Erol Kürdülü'nün silahlı saldırısına uğramıştı. Ekici, olayda ayak parmağından yararlanırken saldırgan kaçmıştı. Polisin her yerde aradığı Ali Erol Kürdülü, görüldüğü Organize Sanayi Bölgesinde kovalamaca sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.
Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alınan Ali Erol Kürdülü, silahlı saldırı suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Hakimlik, kaçma şüphesi bulunduğu gerekçesiyle Kürdülü hakkında tutuklama kararı verdi.