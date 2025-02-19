Haberler Yaşam Haberleri Belediye Başkan yardımcısına silahlı saldırı: CHP'li saldırgan tutuklandı
Giriş Tarihi: 19.2.2025 17:11 Son Güncelleme: 19.2.2025 18:10

Belediye Başkan yardımcısına silahlı saldırı: CHP'li saldırgan tutuklandı

Gaziantep'te Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Ekici'ye silahlı saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Ali Erol Kürdülü tutuklandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Belediye Başkan yardımcısına silahlı saldırı: CHP’li saldırgan tutuklandı

Önceki gün meydana gelen olayda Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Ekici, belediye çalışanı ve CHP'li Ali Erol Kürdülü'nün silahlı saldırısına uğramıştı. Ekici, olayda ayak parmağından yararlanırken saldırgan kaçmıştı. Polisin her yerde aradığı Ali Erol Kürdülü, görüldüğü Organize Sanayi Bölgesinde kovalamaca sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alınan Ali Erol Kürdülü, silahlı saldırı suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Hakimlik, kaçma şüphesi bulunduğu gerekçesiyle Kürdülü hakkında tutuklama kararı verdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Belediye Başkan yardımcısına silahlı saldırı: CHP'li saldırgan tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA