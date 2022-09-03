Belediye başkan yardımcısına sopalı saldırıda tutuklama

İzmir'de 31 Ağustos'ta akşam saatlerinde Menemen Belediye Parkı'nda Menemen Belediye Başkan Yardımcısı Çakmak ile daha önceden eski öğretmenevinin kiralanması konusunda husumet oluştuğu ileri sürülen 4 kişi arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın uzaması üzerine, sopalarla Çakmak'a saldıran şüpheliler, kaçtı. Olayın ardından hastaneye gidip darp raporu alan Çakmak, polis merkezine gidip saldırganlardan şikayetçi oldu.
2 ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI
İnceleme başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin H.B. ve T.G. olduğunu belirledi. Ekiplerin gözaltına aldığı 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, T.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.