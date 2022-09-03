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Giriş Tarihi: 3.9.2022 11:16 Son Güncelleme: 3.9.2022 11:20

Belediye başkan yardımcısına sopalı saldırıda tutuklama

İzmir'de, Menemen Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak'a önceki gün sopayla saldırıp darp eden 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

ERTAN GÜRCANER
Belediye başkan yardımcısına sopalı saldırıda tutuklama

İzmir'de 31 Ağustos'ta akşam saatlerinde Menemen Belediye Parkı'nda Menemen Belediye Başkan Yardımcısı Çakmak ile daha önceden eski öğretmenevinin kiralanması konusunda husumet oluştuğu ileri sürülen 4 kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın uzaması üzerine, sopalarla Çakmak'a saldıran şüpheliler, kaçtı. Olayın ardından hastaneye gidip darp raporu alan Çakmak, polis merkezine gidip saldırganlardan şikayetçi oldu.

2 ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

İnceleme başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin H.B. ve T.G. olduğunu belirledi. Ekiplerin gözaltına aldığı 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, T.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Belediye başkan yardımcısına sopalı saldırıda tutuklama
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