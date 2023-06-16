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Giriş Tarihi: 16.6.2023 21:47 Son Güncelleme: 16.6.2023 22:08

Belediye Başkanı ile pop müziği sanatçısı trafik kazası geçirdi

Afyonkarahisar’ın Bolvadin İlçesine bağlı Dişli Belde Belediye Başkanı Süreyya Güvenir ile Pop Müziği Sanatçısı Alp Güvenir içerinde bulunduğu araç TIR ile kafa kafaya çarpıştı.

Gökhan KOCAASLAN
Belediye Başkanı ile pop müziği sanatçısı trafik kazası geçirdi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin İlçesine bağlı Dişli Belde Belediye Başkanı Süreyya Güvenir, Pop Müziği Sanatçısı Alp Güvenir ile birlikte Emirdağ İlçesine giderken Suvermez Kavşağında TIR ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç güçlükle durabildi.

Kazada yaralanan Başkan Güvenir hastaneye kaldırılırken, Pop Sanatçısı Alp Güvenir, kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Başkan Güvenir'in kullandığı araç ağır hasar alırken TIR sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı belirtildi. Başkan Güvenir'in, kazadan önce en son AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya'yı ziyaret ettiği öğrenildi. Başkanı Süreyya Güvenir ile Pop Müziği Sanatçısı Alp Güvenir'in Emirdağ İlçesinde düzenlenecek olan şenlikler için görüşmeye gittiği sırada trafik kazası geçirdi.

Dişli Belediye Başkanı Süreyya Güvenir'in eşi Serpil Güvenir, geçtiğimiz hafta kullandığı otomobil ile motosiklet sürücüne çarpmış, motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralanmıştı.

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Belediye Başkanı ile pop müziği sanatçısı trafik kazası geçirdi
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