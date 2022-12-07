Haberler Yaşam Haberleri Belediye başkanı kazaya karıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Giriş Tarihi: 7.12.2022 17:44 Son Güncelleme: 7.12.2022 17:51

Belediye başkanı kazaya karıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Akıncılar Belde Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya'nın (72) kullandığı otomobil, önünde giden otomobile çarptı. Kazada, sürücülerden Şammaz Çağlayan (50) öldü, Belediye Başkanı Çetinkaya ve 2 kişi de yaralandı.

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Belediye başkanı kazaya karıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Şambaz Çağlayan idaresindeki 60 TG 261 plakalı otomobil, Aksaray-Adana karayolunun 27. kilometresinde Adıyaman'ın Kahta ilçesi Akıncılar Beldesi Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya idaresindeki 06 DC 9643 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürücü Çağlayan hayatını kaybederken diğer sürücü Çetinkaya ile Kazım ve Şaban Çağlayan yaralandı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan Çetinkaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Belediye başkanı kazaya karıştı: 1 ölü, 3 yaralı | Video

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Belediye başkanı kazaya karıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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