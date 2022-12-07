İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürücü Çağlayan hayatını kaybederken diğer sürücü Çetinkaya ile Kazım ve Şaban Çağlayan yaralandı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan Çetinkaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Belediye başkanı kazaya karıştı: 1 ölü, 3 yaralı | Video