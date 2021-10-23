Belediye başkanı yalanıyla firmaları dolandırdılar

İSTANBUL
'DA telefonla aradıkları kişilere kendilerini belediye başkanı veya yardımcısı, imar müdürü gibi tanıtıp, "Engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye alacağız" diyerek para isteyip dolandıran çete çökertildi. İddialara göre şüpheliler, genelde inşaat firmaları ve restoran sahibi 22 kişiyi mağdur etti. Bu firmalardan birinin belediye ile iletişime geçip, böyle bir durumun olup olmadığını sorması üzerine dolandırıcılık ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonla 12 kişiyi gözaltına aldı.