Belediye Başkanı’nı öldüren sanıktan şok savunma

Sanık hakkında "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme", "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından dava açıldı. Mahkemede savunma yapan sanık E.Ç.Ş., yerel seçim sürecinde akrabası olan Başkan Şen'i desteklediğini, Şen'in kendisine iş sözü verdiğini ancak seçim sonrası bu vaadini yerine getirmediğini iddia etti.

11 ay boyunca işsiz kaldığını, sosyal medya paylaşımlarının sadece mağduriyetini dile getirmek amacıyla yapıldığını savunan sanık, olay günü konuşmak amacıyla Başkan Şen'in yanına gittiğini söyledi. Silahını evden aldığını ve minibüsünü Şen'in makam aracının önüne kırarak indiğini anlatan sanık, "Şen elini beline götürdü, silahını çıkarmadan ben ayaklarına doğru ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum" dedi.

Başkan yere düşünce onun tabancasını aldığını ancak ateş etmediğini iddia eden sanık, koruma Mikayil'in üzerine gelmesi üzerine ona da ateş ettiğini, belediyeye ait hızla gelen bir araca da rastgele ateş ettiğini ifade etti. Koray Kaya ve diğer mağdurlara yönelik silah kullanımını ise seken mermilere bağladı.

Sanığın doğrudan kendilerine ateş ettiğini söyleyen makam şoförü Koray Kaya, olay sırasında kolundan yaralandığını belirterek şikayetçi oldu. Yaralanan Ömer Şengül de sanığın hedef alarak ateş ettiğini iddia etti. Olay sırasında Şen'in yanında olan Kubilay Şen ise şikayetçi olmadı. Maktul Hilmi Şen'in oğlu Onur Şen ise sanığa daha önce maddi yardımda bulunduğunu dile getirerek şikayetçi olduğunu belirtti.

Tanık ve müşteki beyanlarının ardından mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 12 Mayıs'a erteledi.