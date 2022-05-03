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Giriş Tarihi: 3.5.2022 12:50 Son Güncelleme: 3.5.2022 13:01

Belediye başkanının çiftlik evine hırsız girdi

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Belediye başkanının çiftlik evine hırsız girdi

Adana’da Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’in çiftlik evine hırsız girdi. Hırsızlar çiftlik evinden televizyon, bilgisayar ve cep telefonu çaldığı öğrenildi. Polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı

Adana Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in çiftlik evine hırsız girdi. Hırsızlar, çiftlik evinden televizyon, bilgisayar ve cep telefonu çaldığı öğrenildi. Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlatırken; Başkan Çetin'in kuzeni İhsan Gülmez, "Bugün eve geldiğimizde hırsızlık olayını fark ettik. Telefon, bilgisayar ve televizyonu çalmışlar. Ekipler araştırma yapıyor" dedi.

TV, BİLGİSAYAR VE TELEFON…
Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yukarı Çiçekli Mahallesi'nde Ramazan Bayramı arifesi gecesi meydana geldi. İddiaya göre; Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in çiftlik evine kimliği belirsiz kişi veya kişiler girdi. Evden televizyon, bilgisayar ve cep telefonu çalan hırsızlar daha sonra kaçarak kayıplara karıştı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI
Bayramın 2. günü sabah saatlerinde çiftliğe gelen belediye başkanının ağabeyi Kazım Çetin ve kuzeni İhsan Gülmez eve hırsızın girdiğini fark edince polisi aradı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Başkan Çetin'in kuzeni İhsan Gülmez; "Bugün eve geldiğimizde hırsızlık olayını fark ettik. Telefon, bilgisayar ve televizyonu çalmışlar. Ekipler araştırma yapıyor" dedi.

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Belediye başkanının çiftlik evine hırsız girdi
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