Belediye Başkanı’nın kızı Şanlıurfa’da hayatını kaybetti

Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Örencik Mahallesinde İngilizce öğretmeni olduğu öğrenilen Tuğba Şencan (27), 8'nci kattan atlayarak intihar etti. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri genç öğretmenin hayatını kaybettiğini belirledi.

Tuğba Şencan'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsi işlemlerinden sonra cenaze Samsun'a götürüldü.

Samsun Ayvacık Belediye Başkanı Refahittin Şencan'ın kızı olduğu öğrenildi. Şencan ailesi, acı haberi almasının ardından Şanlıurfa'ya geldi. Şencan'ın cenazesi bugün, Samsunun Çarşamba İlçesi'nde toprağa verilecek. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.