Belediye başkanının oğluna silahlı saldırı

Topaloğlu saldırıyı yara almadan atlatırken, şüpheli E.E., kısa sürede gözaltına alındı. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun oğlu Osman Topaloğlu'nun işlettiği 5 yıldızlı bir otelin su sporları merkezinde önceki akşam saat 20.00 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi.Tabanca ile 4 el ateş edilen silahlı saldırıdan Topaloğlu yara almadan kurtuldu.
JANDARMA SUÇ ALETİ İLE BİRLİKTE GÖZALTINA ALDI
Yaşananları ardından Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli E.E.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Suç aletine el koydu. Yaşananları ardından Necati Topaloğlu'nun hiçbir açıklama yapmaması dikkat çekti.