Belediye başkanıyım diyerek engellilere yardım istedi! 22 kişiyi aynı yöntemle dolandırdı

İstanbul genelinde kendilerini farklı ilçelerin belediye başkanı, imar müdürü ya da yardımcısı gibi tanıtıp telefonla aradıkları inşaat firmaları ve restoran sahipleri gibi kişileri "engelli vatandaşlar için tekerlekli sandalye alacağız yardımda bulunur musunuz " diyerek dolandırdılar. Firmalardan birisinin belediye ile iletişime geçip, böyle bir durumun olup olmadığını sorması üzerine ortaya çıkan dolandırıcılık yöntemi üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin 22 eylem gerçekleştirdiklerini tespit etti.





KİMLİKLERİ TEK TEK TESPİT EDİLDİ



Asayiş şube Müdürlüğü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, yaptığı incelemede verilen banka hesaplarından para çeken şüphelilerin kimliğini belirledi. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından dolandırıcılık şebekesinin üyeleri tespit edildi. Polis önceki gün İstanbul, Sakarya, Bartın ve Ordu illerinde eş zamanlı yaptığı baskında biri kadın12 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte iş adamları aradıkları 22 cep telefonu ve sim kartlar ile ziynet eşyaları ele geçirildi.





22 KİŞİYİ AYNI YÖNTEMLE DOLANDIRMIŞLAR



Şüphelilerin işlemleri Gayrettepe'de bulunan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'nde yapıldı. Şebekenin kadın üyesinin sözde sekreter gibi mağdurları aradığı ardından kendisini belediye başkanı olarak tanıtan dolandırıcının para istediği belirlendi. Şüphelilerin aynı yöntemi kullanarak 22 ayrı dolandırıcılık olayında binlerce liralık dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.



6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Sezai A. , Kadir K., Hakan P., Ümit A., Müslüm B. Tuncay M. tutuklanarak Metris cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler Hülya C. ,Yaşar D., Barbaros A., Berat D., Ümit K., İsa K. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.