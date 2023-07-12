Belediye binasında dehşet saçmıştı! Görüntüler ortaya çıktı

Benim oğlumun karşı taraf ile hareket edip kendisine karşı mücadele ettiğini söyledi ve neden bu şekilde davrandığını söyledi. Ben de oğlumun iradesine saygı duyması gerektiğini söyledim. Ben başka da bir şey söylemedim. Ben çıkıp gittim. Daha sonra geri döndüm. Söylediği sözler zoruma gitti. 'Biz bunları hak etmedik' dedim. 'Bu makam babanın malı değil. Bizim sayemizde geldin' dedim. O anda kendime hakim olamayıp elimdeki silahla eşyalara doğru ateş ettim. Olay nedeniyle pişmanım" dedi.