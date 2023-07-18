Belediye binasında kanlı kavga: 2 ölü

Edinilen bilgi ve iddialara göre;Körfez İlçei Yeniyalı Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi üzerinde bulunan Körfez Belediyesi Teknik Hizmetler Müdürlüğü şantiyesinde silahlı güvenlik görevlisi olarak çalışan Kasım Kalın (32) ile temizlik hizmetlerinde çalışan Tamer Yatan (39) arasında güvenlik kulübesi içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

İKİSİ DE AYNI SİLAHLA VURULDU

İkili arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Kalın, üzerindeki tabanca ile Yatan'a ateş etti. Yaralanan Yatan, Kalın'ın elindeki tabancayı alarak Kalın'a ateş etti. Yatan ve Kalın kanlar içinde yere yığılırken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan ikili ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Körfez Devlet Hastanesine kaldırılan Kalın ile Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Yatan, kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirdi. İkilinin olaydan yaklaşık 1 saat önce aynı kulübede oturup çay içtikleri ve sohbet ettikleri, Tamer Yatan'ın ayrıldıktan sonra tekrar geri geldiği ve kavganın başladığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.