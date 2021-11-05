Belediye çalışanı kadın bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti

Kırklareli
'nin Lüleburgaz
ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, 19 yıldır Lüleburgaz Belediyesi'nde çalışan ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde görevli olan İlknur Gökay Tuncel
(42), dün akşam Fatih Caddesi
'nde yürüyerek evine giderken önceden tanıştığı Selçuk G.'nin (44) kendisini takip ettiğini fark etti. Koşarak bir apartmana sığınmaya çalışan Tuncel, Selçuk G. tarafından bıçaklandı. Selçuk G. ardından kendisine de aynı bıçakla zarar verdi. 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları Lüleburgaz Devlet Hastanesine
kaldırdı. Bir yıl önce evlendiği öğrenilen Tuncel, hayatını kayberken, yaralı saldırgan Selçuk G. ise müdahale sonrası Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
'ne sevk edildi. Hastaneye gelerek Tuncel'in yakınlarına başsağlığı dileyen Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli
, çok üzgün olduklarını belirterek, "Çok sevdiğimiz dünya iyisi, gencecik bir kadın çalışma arkadaşımızı maalesef hunharca bir şekilde kaybettik, cinayetle. Artık bu cinayetler son bulsun. Toplumsal buhran bir an önce sona ersin" dedi. AA