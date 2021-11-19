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Giriş Tarihi: 19.11.2021 20:42

Belediye çalışanı kazada hayatını kaybetti

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Belediye çalışanı kazada hayatını kaybetti

Seydikemer’de meydana gelen trafik kazasında Seydikemer Belediyesi personeli Ramazan Meltem hayatını kaybetti.

Muğla Seydikemer'de, iki aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, Seydikemer Belediyesi personeli Ramazan Meltem hayatını kaybetti. Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, başsağlığı mesajı yayınladı.

Başkan Otgöz, "Personelimiz, mesai arkadaşımız Ramazan Meltem'i elim bir trafik kazası sonucu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ramazan Meltem'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Belediyemize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

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Belediye çalışanı kazada hayatını kaybetti
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