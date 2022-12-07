Haberler Yaşam Haberleri Iğdır'da şüpheli ölüm! 43 yaşındaki Sinan Nedret başından vurulmuş
Giriş Tarihi: 7.12.2022 11:11 Son Güncelleme: 7.12.2022 11:42

Iğdır'da şüpheli ölüm! 43 yaşındaki Sinan Nedret başından vurulmuş

Iğdır’ın Aralık ilçesinde belediye işçisi 43 yaşındaki Sinan Nedret, yaptırdığı ahırda başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

HALİT ÖZTÜRK HALİT ÖZTÜRK
Iğdır’da şüpheli ölüm! 43 yaşındaki Sinan Nedret başından vurulmuş

Iğdır'da evli 3 çocuk babası belediye çalışanı Sinan Nedret, Aralık ilçesi Nahçıvan yolunda yeni yaptırdığı ve içi boş olan ahırda bu sabah başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. İhbarla ahıra gelen polis, çevre güvenliğini aldı.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Nedret'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Aralık Belediye Başkanı Mustafa Güzelkaya sosyal medya hesabından şunları yazdı; "Belediye personelimiz Sinan Nedret, hain ve kalleşçe saldırı sonucu hayatını kayıp etmiştir. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun failler en kısa zamanda yakalanıp yüce adalete hesap verecektir" dedi.

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Iğdır'da şüpheli ölüm! 43 yaşındaki Sinan Nedret başından vurulmuş
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