Iğdır’da şüpheli ölüm! 43 yaşındaki Sinan Nedret başından vurulmuş

Iğdır'da evli 3 çocuk babası belediye çalışanı Sinan Nedret, Aralık ilçesi Nahçıvan yolunda yeni yaptırdığı ve içi boş olan ahırda bu sabah başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. İhbarla ahıra gelen polis, çevre güvenliğini aldı.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Nedret'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Aralık Belediye Başkanı Mustafa Güzelkaya sosyal medya hesabından şunları yazdı; "Belediye personelimiz Sinan Nedret, hain ve kalleşçe saldırı sonucu hayatını kayıp etmiştir. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun failler en kısa zamanda yakalanıp yüce adalete hesap verecektir" dedi.