Afyonkarahisar’da belediye çalışanları arasında vahşet: Asfalt mesaisi kanlı bitti!

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde belediyeye bağlı asfalt çalışmaları sırasında yaşanan kavga, trajediyle sonuçlandı. İddiaya göre, Sandıklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan iki personel arasında çalışma esnasında başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Olay, ilçeye bağlı Kırkpınar mevkii yakınlarında meydana geldi. Asfalt serimi yapan ekipte görevli S.K. ile mesai arkadaşı Uğur Ş. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine S.K., yanında bulundurduğu bıçakla Uğur Ş.'ye saldırdı. Çalışma alanında kanlar içinde yere yığılan Uğur Ş.'ye ilk müdahaleyi mesai arkadaşları yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz işçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.