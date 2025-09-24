Haberler Yaşam Haberleri Afyonkarahisar’da belediye çalışanları arasında vahşet: Asfalt mesaisi kanlı bitti!
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde belediye işçileri arasında, çalışma alanında başlayan tartışma faciaya dönüştü. Bir işçi mesai arkadaşı tarafından bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli için soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde belediyeye bağlı asfalt çalışmaları sırasında yaşanan kavga, trajediyle sonuçlandı. İddiaya göre, Sandıklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan iki personel arasında çalışma esnasında başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Olay, ilçeye bağlı Kırkpınar mevkii yakınlarında meydana geldi. Asfalt serimi yapan ekipte görevli S.K. ile mesai arkadaşı Uğur Ş. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine S.K., yanında bulundurduğu bıçakla Uğur Ş.'ye saldırdı. Çalışma alanında kanlar içinde yere yığılan Uğur Ş.'ye ilk müdahaleyi mesai arkadaşları yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz işçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KESİN NEDENİ BİLİNMİYOR

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan S.K. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, olayın kesin nedeni araştırılıyor.

