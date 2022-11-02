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Giriş Tarihi: 2.11.2022 01:01

Belediye çalışanlarını asitle yaralayan kadın tutuklandı

Denizli’de belediyede görevli iki hemcinsine asitli saldırı gerçekleştiren kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

İHA
Belediye çalışanlarını asitle yaralayan kadın tutuklandı

Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Denizli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yapı Kontrol Şube Müdürlüğüne gelen Dilek Y. (30) isimli kadın, görevli personellerle tartışma yaşadığı binadan ayrıldıktan sonra, tanınmamak için peruk takarak kısa süre sonra geri geldi.

Dilek Y. sonrasında yanında getirdiği asit içerikli sıvıyı, kadın belediye personeli Özlem Ç.'ye doğru fırlattı. Asit içerikli olduğu tespit edilen sıvı Özlem Ç. (32) ve yanında bulunan mesai arkadaşı Aslı Y.'ye (28) isabet etti. Bağrışmalar üzerine Dilek Y. arkasına bakmadan binadan kaçtı.

İhbar sonrası olay yerine itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri yüzünden yaralanan Özlem Ç. ve elinden yaralanan Aslı Y.'yi Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Şüpheli kadın, kısa süre sonra yakalanarak karakola götürüldü.

Saldırıyı gerçekleştiren Dilek Y.'nin Özlem Ç. ile okul arkadaşı olduğu öğrenildi. Karakolda yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Dilek Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Belediye çalışanlarını asitle yaralayan kadın tutuklandı
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