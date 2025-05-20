Belediye çöpleri toplamadı domuzlar akın etti

Muğla Marmaris'te yaşayan vatandaşlar belediye ekiplerinin konuyu önemsemediğini ifade ederek, sokakta dolaşırken tedirgin olduklarını ifade ederek yetkilileri göreve davet etti. Marmaris caddelerinde gezen domuz sürüleri sokaklarda oluşan ve zamanında toplanmayan çöp yığınlarını karıştırıp yiyecek arıyor. Domuzlar çöple dolu kutuları devirip hem halk sağlığını tehdit ederken, aynı zamanda sokak hayvanlarına da saldırıyor. Marmaris sokaklarında sadece domuzların değil, oluşan çevre kirliliği ile beraber farelerinde görülmeye başlandığı iddia edildi. Vatandaşlar belediye yetkililerinin konuya yeterli hassasiyet göstermediğinden yakınırken, veteriner hekim Behçet Düzgün, yaşanan durumun sadece bir "görüntü kirliliği" ya da "doğal bir olay" olmadığını, ciddi halk sağlığı ve güvenlik riski taşıdığını söyleyerek yetkilileri uyardı.Marmaris'te yaşayan vatandaşlardan Uğur Çelik 'Vallahi fazla söylenecek söz bulamıyorum. Hayvanlar artık her yere girdi ama gidecek yerleri de yok maalesef bunu ne yapacağımızı nasıl yaparız hiçbir fikrimiz yok. İyi bir şey değil hiçbir zaman hiçbir şartlarda ama dediğim gibi bu hayvanları nasıl durdurabiliriz ? diyerek yetkilileri göreve davet etti.Domuzların yanı sıra şehirde farelerin de arttığına dikkat çeken Düzgün, doğadaki dengenin bozulmasının sadece büyük hayvanlarla sınırlı kalmadığını vurgulayıp, "Şu an kliniğimize fare ısırığıyla gelen bir vaka olmadı ama gözlemlediğimiz kadarıyla şehirdeki fare nüfusunda da artış var" dedi.