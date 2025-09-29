Belediye işçisi tarafından arazide erkek cesedi bulundu

Olay, saat 09.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Ali Ulvi Kurucu Mahallesi Karaman Caddesi üzerinde bir arazide meydana geldi. Belediyenin park bahçeler müdürlüğünde görev yapan işçi yerde hareketsiz yatan bir erkek şahsı görür görmez durumu emniyete bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis, hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Yaşar Taşdelenoğlu olduğunu tespit etti. Ceset üzerinde yapılan incelemede herhangi bir kesici-delici alet izine rastlanılmadığı öğrenildi. Olay yerine yakın bir noktada oturduğu öğrenilen Yaşar Taşdelenoğlu'nun yakınları ile yapılan görüşmede dün akşam saatlerinde evinden ayrıldığını bir daha da geri dönmediği bilgisine ulaşıldı. Soruşturma sürüyor.