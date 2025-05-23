Belediye işçisi, temizliği beğenmeyen esnafı öldürdü

Adana'da Seyhan Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Tolga Hiçyakmaz (29), yaptığı temizliği beğenmeyip tepki gösteren çay ocağı sahibi Hüsamettin Gözaçık ile tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Hiçyakmaz, Gözaçık'ı karın, sırt ve kolundan bıçakladıktan sonra kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Gözaçık, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi evinde yakaladı. Hiçyakmaz'ın ifadesinde, "Bana sürekli küfür edip, tepki gösteriyordu. Bıçak çekti ben de elinden alıp, bıçakladım" dediği öğrenildi.