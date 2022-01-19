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Giriş Tarihi: 19.1.2022 16:45 Son Güncelleme: 19.1.2022 16:57

Belediye işçisi yanarak can verdi

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Belediye işçisi yanarak can verdi

Çanakkale’nin Kepez Beldesi’nde Belediye fen işleri müdürlüğü bünyesinde görev yapan Ali Şahin ( 35) solvent dolu varilin alev alması sonucu feci şekilde can verdi.  Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bir çocuk babası Şahin’in yeniden baba olmayı beklediği ortaya çıktı.

Çanakkale'nin Kepez Belediyesi şantiyesinde dün öğle saatlerinde şantiyede çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen bir sebeple solvent dolu varil alev aldı. Fen İşleri Müdürlüğü'nde teknik ekip olarak görev yapan 35 yaşındaki evli ve bir çocuk babası Ali Şahin, bir anda çevreye yayılan alevlerin arasında kaldı.

ALEVLER İÇİNDE KALDI

Yanıcı maddenin alev alması sonucu şantiye ateş yumağına dönerken Şahin'in yardımına çevredeki arkadaşları koşarken, yangın kısa sürede söndürüldü.

Vücudunda birinci derecede yanıklar oluşan Şahin, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılıp tedavisi için Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÜZÜCÜ HABER GELDİ

Ağır yaralı olan Şahin, hastanede yapılan ilk müdahalesinin ardından İstanul'da bulunan Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yara ve Yanık Merkezi'ne sevk edildi.

Şahin burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BEBEK BEKLİYORDU

Genç yaşta yaşamını yitiren Ali Şahin'in Kepez'deki evine ateş düştü. Şahin'in ölüm haberini alan yakınları gözyaşı dökerken, Şahin'in eşi Demet Ela Şahin'in ikinci çocuklarına hamile olduğu ve yakın zamanda bebek bekledikleri belirtildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Belediye işçisi yanarak can verdi
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