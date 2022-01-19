Belediye işçisi yanarak can verdi

Çanakkale'nin Kepez Belediyesi şantiyesinde dün öğle saatlerinde şantiyede çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen bir sebeple solvent dolu varil alev aldı. Fen İşleri Müdürlüğü'nde teknik ekip olarak görev yapan 35 yaşındaki evli ve bir çocuk babası Ali Şahin, bir anda çevreye yayılan alevlerin arasında kaldı.

ALEVLER İÇİNDE KALDI

Yanıcı maddenin alev alması sonucu şantiye ateş yumağına dönerken Şahin'in yardımına çevredeki arkadaşları koşarken, yangın kısa sürede söndürüldü.

Vücudunda birinci derecede yanıklar oluşan Şahin, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılıp tedavisi için Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÜZÜCÜ HABER GELDİ

Ağır yaralı olan Şahin, hastanede yapılan ilk müdahalesinin ardından İstanul'da bulunan Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yara ve Yanık Merkezi'ne sevk edildi.

Şahin burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BEBEK BEKLİYORDU

Genç yaşta yaşamını yitiren Ali Şahin'in Kepez'deki evine ateş düştü. Şahin'in ölüm haberini alan yakınları gözyaşı dökerken, Şahin'in eşi Demet Ela Şahin'in ikinci çocuklarına hamile olduğu ve yakın zamanda bebek bekledikleri belirtildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.