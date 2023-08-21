Belediye köpek tazminatı ödeyecek

İzmir'de 11 Mart 2021'de Balçova Kent Ormanı'nda avukat Selman Eke'ye spor yaparken 5-6 sokak köpeği saldırdı. Kolundan ve bacağından yaralanan Eke'nin montu, telefonu ve pantolonu da zarar gördü. Eke tedavisinin ardından soluğu adliyede aldı. Avukat Eke, köpek saldırısıyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne İzmir 5'inci İdare Mahkemesi'nde tazminat davası açtı. Davada savunma yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin avukatı, idarenin kusurunun olmadığını, davacının fahiş taleplerde bulunduğunu söyledi.Mahkeme, sahipsiz hayvanların gerekli bakım ve kontrolleri yapıldıktan sonra alındıkları ortama bırakılmaları ve kendi doğal ortamlarında yaşamalarının sağlanmasının öngörüldüğüne ama belediyeleri bağlayıcı bir düzenleme bulunmadığına vurgu yaptı. Ancak yerleşim merkezlerinde veya bu merkezlerin yakınında toplu haldeki sokak köpeklerinin yaşadıkları alanın doğal bir ortam sayılamayacağı, evsel atıkla beslendikleri ve her zaman yiyecek bulamama ihtimallerinin bulunduğu hususlarını dikkate alan mahkeme, belediyelerin görevinin bakım ve kontrolleri yapmakla bitmediğini belirtti. Mahkeme, olayın idarenin sorumluluğunda olduğunun, kişilerin kamusal alanda güven içinde yaşamasını sağlayan önlemleri yeterince almadığının altını çizerek, ortada hizmet kusurunun olduğu sonucuna vardı. Eke'nin birden fazla başıboş köpeğin saldırması sonucu korku ve panik yaşadığına vurgu yapan ve davacının manevi zarara uğradığının kabulü gerektiğine karar veren mahkeme, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 15 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. Kararı değerlendiren Selman Eke, "O gün orada bir çocuk olsaydı sonucu çok daha kötü olabilirdi. Bu davayı yarın başkasının başına daha kötüsü gelmesin ve idare hareket geçsin diye açtım" dedi.