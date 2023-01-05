Belediye kursundan üniversite sıralarına

Bursa'da Osmangazi Belediyesi'nin Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ücretsiz olarak düzenlediği OSMEK Kursları, meslek sahibi olmayan vatandaşları çalışma hayatına kazandırırken, üniversite hayali kuranların da hayallerini gerçekleştiriyor. Emek Yakup Aktaş Kültür Merkezi'ndeki OSMEK'e devam 50 yaşındaki Hülya Çetin aldığı kurs sayesinde Bursa Uludağ Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nü kazandığını söyledi. Hülya Çetin, "Resim yapmak benim için büyük bir tutku. Yıllarca üniversitelerin bu sıralarında kendimi görebilmek için mücadele ettim. Okulu kazandığımı doğum günümde öğrendim. Benim için unutulmayacak bir hediye oldu. Hocalarımız gerçekten bize bizden daha çok inandı. Hiç kimse hayallerini ertelemesin. İnsan istediğinde yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Bu süreçte bizlerden desteğini esirgemeyen Osmangazi Belediyesi'ne ve Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'a yürekten teşekkür ediyorum" dedi. Bursa'da 7 çocuklu bir ailede büyüdüğünü ve hayalini kurduğu resim kurslarına çok pahalı olduğu için gidemediğini söyleyen 21 yaşındaki Zeynep Fadime Demir, Osmangazi Belediyesi'nin açtığı ücretsiz resim kurslarına katıldı. Lisede grafik eğitimi alan Demir, "OSMEK'te çok ciddi bir eğitim veriliyor. Burası hepimizin ışığını parlattı. Disiplinli bir çalışma sonrası ise başarı kaçınılmaz oldu. Çok istediğim Uludağ Üniversitesi Resim Anasanat Dalı Bölümü'nü kazandım" dedi. Kursa katılan toplam 22 kişinin üniversitelerin güzel sanatlar fakültesini kazandığını belirten kurs eğitmeni Pınar Kaya ise, "Resmin tüm inceliklerini öğretiyoruz. Öğrencilerimizin özgür çalışmalar yapması konusunda oldukça hassas davranıyoruz. Ben de bu kurstan mezun oldum. Hepimizin ayrı birer hikâyesi var" dedi.