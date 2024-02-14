‘Belediye önlem almadı altgeçitte boğuldu’

Antalya'da yaşanan sel sırasında Kepez ilçesinde altgeçitte otomobilinde mahsur kalarak hayatını kaybeden Halil Yıldız'ın (47) yakınları, yaşanan olayda ihmali bulunduğu gerekçesiyle Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. Feci olayda, çalıştığı petrol istasyonundan çıkıp araçla evine gitmek üzere yola çıkan Yıldız, saat 04.00 sıralarında altgeçitten geçerken aracıyla sulara gömülerek yaşamını yitirmişti. Evli ve iki çocuk babası Yıldız, dün Kepez'de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Törende Yıldız'ın küçük oğlu Akın ve büyük oğlu Umut'u babalarının mesai arkadaşları teselli etmeye çalıştı. Bu arada Yıldız'ın ölmeden önce mesai arkadaşlarını arayarak yardım istediği ortaya çıktı. Yıldız'ın mesai arkadaşları Mehmet Irmak ve Hüseyin Cayvar ise arkadaşlarının ölümünde belediyenin ihmalini olduğunu, AFAD'ın bir gün önce yağış uyarısına rağmen Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin altgeçitlerde önlem alıp trafiğe kapatmadığını söyledi.