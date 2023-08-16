İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsünde başörtülü bir kadına ve hadis çalışan gençlere sözlü tacizde bulunulduğu iddia edildi. Yolcular arasında yer alan ve profesör olduğunu ileri süren bir kadın önce başörtülü kadına "Başın açık olsa ne olacak?" dediği sonra da hadis çalışan gençlere sataştığı ileri sürüldü.

"ARABİSTAN'A GİDİN, DEVEYE BİNİN"

Profesör olduğunu söyleyen kadının hadis çalışan gençlere yönelik sözler sarf ettiği ve "Arabistan'a gidin, deveye binin" ifadelerini kullandığı iddia edildi. Gençler ise kadına "Siz de Yunanistan'a gidin!" diyerek cevap verdi. Bu atışmanın ardından cep telefonu kamerasını açan genç, neler yaşandığını olay anında kayda aldı. Görüntüler ise kısa sürede sosyal medya platformlarına yayıldı.

Belediye otobüsünde 28 Şubat zihniyeti: "Arabistan'a gidin, deveye binin" | Video

28 ŞUBAT ZİHNİYETİ HORTLADI

Videoda, profesör olan kadın "Niye 'Yunanistan'a git' diyorsun?" diye tepki gösterirken, kamera kaydını alan genç "Karşılığa karşılık veriyorum. Sen neden 'Arabistan'a git, deveye bin' diyorsun?" diye sordu. Kadın ise kamera kaydını engellemek için müdahalede bulundu. Profesör olduğunu ileri süren kadının 'Arabistan'a git, deveye bin' demesi sosyal medyada da tepkiye neden oldu. Sosyal medya kullanıcılarından bazıları 28 Şubat zihniyetinin hortladığına yönelik paylaşımlar yaptı.