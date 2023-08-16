Haberler Yaşam Haberleri Belediye otobüsünde 28 Şubat zihniyeti: “Arabistan'a gidin, deveye binin"
Giriş Tarihi: 16.8.2023 14:03 Son Güncelleme: 16.8.2023 14:38

Belediye otobüsünde 28 Şubat zihniyeti: “Arabistan'a gidin, deveye binin"

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde belediye otobüsünde profesör olduğunu öne süren kadının başörtülü bir kadına ve hadis çalışan gençlere yönelik sözlü tacizde bulunduğu ileri sürüldü. "Arabistan'a gidin, deveye binin" şeklinde sözlü şiddet uygulayan kadına sosyal medyada tepki gösterildi.

SABAH
Belediye otobüsünde 28 Şubat zihniyeti: “Arabistan’a gidin, deveye binin

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsünde başörtülü bir kadına ve hadis çalışan gençlere sözlü tacizde bulunulduğu iddia edildi. Yolcular arasında yer alan ve profesör olduğunu ileri süren bir kadın önce başörtülü kadına "Başın açık olsa ne olacak?" dediği sonra da hadis çalışan gençlere sataştığı ileri sürüldü.

"ARABİSTAN'A GİDİN, DEVEYE BİNİN"

Profesör olduğunu söyleyen kadının hadis çalışan gençlere yönelik sözler sarf ettiği ve "Arabistan'a gidin, deveye binin" ifadelerini kullandığı iddia edildi. Gençler ise kadına "Siz de Yunanistan'a gidin!" diyerek cevap verdi. Bu atışmanın ardından cep telefonu kamerasını açan genç, neler yaşandığını olay anında kayda aldı. Görüntüler ise kısa sürede sosyal medya platformlarına yayıldı.

Belediye otobüsünde 28 Şubat zihniyeti: "Arabistan'a gidin, deveye binin" | Video

28 ŞUBAT ZİHNİYETİ HORTLADI

Videoda, profesör olan kadın "Niye 'Yunanistan'a git' diyorsun?" diye tepki gösterirken, kamera kaydını alan genç "Karşılığa karşılık veriyorum. Sen neden 'Arabistan'a git, deveye bin' diyorsun?" diye sordu. Kadın ise kamera kaydını engellemek için müdahalede bulundu. Profesör olduğunu ileri süren kadının 'Arabistan'a git, deveye bin' demesi sosyal medyada da tepkiye neden oldu. Sosyal medya kullanıcılarından bazıları 28 Şubat zihniyetinin hortladığına yönelik paylaşımlar yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'deki mesajlaşma kavgası alevleniyor! Barış Yarkadaş Ekrem İmamoğlu'na meydan okudu: Açıklamazsa ben açıklayacağım
Musa Ertugan: Meral Akşener milletvekili borsası kurdu! İşte Whatsapp mesajları
Bakan Tekin duyurdu: Devamsızlığa af yok
Yahudi olsam antisemitizme tepki gösterir miydim arkadaşlar?
Son dakika: Aslan, Mauro Icardi’nin golüyle turladı! İşte Galatasaray’ın play-off turundaki rakibi…
Süresiz nafaka kalkacak mı? Adalet Bakanı Tunç açıkladı: Kimseyi mağdur etmeyeceğiz
Frankfurter Allgemeine: Türkiye her zamankinden güçlü! Dünya Türk silahların istiyor
26 Ağustos'ta dağ fare mi doğuracak? Gözler Akşener'in konuşmasında...
Bebek bezi yerine bankaya vergi!
Tanju Özcan'dan çarpıcı sözler: Kılıçdaroğlu'nun Atatürk'e kini var
ARKADAŞINA GÖNDER
Belediye otobüsünde 28 Şubat zihniyeti: “Arabistan'a gidin, deveye binin"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA