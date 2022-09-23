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Giriş Tarihi: 23.9.2022 17:05 Son Güncelleme: 23.9.2022 17:13

Belediye otobüsünün altında kalan kadın öldü

Diyarbakır’da belediye otobüsünün altında kalan kadın hayatını kaybetti. Büyükşehir Belediyesi kazayla ilgili yaptığı açıklamada, soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Belediye otobüsünün altında kalan kadın öldü

Diyarbakır'da belediyeye ait otobüsün altında kalarak yaşamını yitiren N.N., ile ilgili Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: "Bugün saat 15.45 sularında, Büyükşehir Belediyemize ait A3 hattımızda çalışan yolcu otobüsümüz Ofis semti Kasaplar Durağında yolcu indirdiği sırada elim bir kaza gerçekleşmiştir. Hastaneye kaldırılan vatandaşımız N.N. sağlık ekiplerimizin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştır. Kaza sonrası otobüs şoförümüz M.D. vatandaşlarımızın tepkisi nedeniyle karakola sığındığı anlaşılmıştır. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir. Vatandaşımıza Allah'tan rahmet kederli ailesine baş sağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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Belediye otobüsünün altında kalan kadın öldü
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