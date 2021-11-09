Belediye personeline saldıran şahıs yakalandı

Olay 8 Kasım Pazartesi günü Cumhuriyet Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi üzerinde saat 17.40 sıralarında meydana geldi. Alanya Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'nde Harita Teknikeri olarak çalışan Süleyman Hilmi Erdoğan (49), işten evine döndüğü sırada silahlı saldırıya uğradı. Evinin yanında bulunan markete ekmek almaya giden Erdoğan, o sırada yoldan geçen ve kimliği belirlenemeyen motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Vücuduna av tüfeğinden çıkan 8 saçma isabet eden Erdoğan, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Olayın ardından harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin İ.T.(35) isimli şahıs olduğunu tespit etti.

Ekipler düzenledikleri operasyonla şüpheliyi ikametinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin olayda kullandığı pompalı tüfek ve motosiklet kaskı da boş bir arazide bulundu. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.