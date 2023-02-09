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Giriş Tarihi: 10.2.2023

Belediye seferber oldu

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Belediye seferber oldu
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, depremde yaraların sarılması için tüm ekipleriyle sahada 24 saat esasına göre çalışıyor. Diyarbakır İtfaiyesi 150 kişilik ekip ve 25 araçla enkaz kaldırma çalışmalarında hassas bir şekilde arama-kurtarma çalışmalarında yer alıyor. İtfaiye ekipleri, toplanma alanları ve çadırkentlerde olası yangın risklerine karşı araçlarıyla ve personeliyle teyakkuzda bekliyor. Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, 9 iş makinesi, 3 kamyon, 3 su arıza aracı, 6 vidanjör, 16 pikap ve binek araç ile yürütülen çalışmalara destek veriyor. Büyükşehir Belediyesi'ne ait ekskavatör, kepçe, kamyon, vinç ve diğer iş makineleri enkaz kaldırma çalışmalarında yer alıyor. Toplamda 740 personel ve 140 araç sahada görev yapıyor. Şu ana kadar deprem alanı bölgesi ve toplanma alanlarında 16 ayrı noktada toplam 390 bin kişiye çorba, kahvaltılık, yemek ikramında bulundu.

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Belediye seferber oldu
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