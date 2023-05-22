Belediye yolumuzu parayla sattı

Edirne'de Abdurrahman Mahallesi Ayvaz Baba Tabya Sokak'ta bulunan ve daha önce vatandaşlar tarafından yol olarak kullanılan alana belediye tarafından inşaat izni verildi. Bu izin, sokakta yaşayan vatandaşlar tarafından tepkiyleyle karşılandı. Mahalle sakinlerinden Remziye Apa, "Eğer o inşaat yapılırsa bu dar sokaklara ne ambulans girebilir ne de itfaiye. Bizler burada geniş bir yol olduğu için ev aldık, çarpık yapılaşmaya izin verileceğini bilsek almazdık" dedi. Sokak sakinlerinden Necdet Duran ise "Bu yol belediyeye aitti, açtılar bu yolu, hatta belediye zift döşedi. Neye istinaden bu yol şimdi kapatılıyor? Belediyeden bu sorunu çözmesini istiyoruz" diye konuştu. Türkiye'nin deprem kuşağında olduğunu, 6 Şubat'ta yaşananları unutmamak gerektiğini belirten Derya Saglamaz da belediyeden çözüm bulmasını istedi.Belediyenin yolu sattığını iddia eden İsmet Karatay ise "Bu yol belediyenin de normal yoluydu. Şimdi geldiler bina dikeceğiz diyorlar. Geçiş yolumuz yok. Bisiklet dahi bırakamayız evinin önüne, belediye yolu da sattı. Yolun orta yerine bina yapacaklar. İnşaatın durdurulmasını istiyoruz" diye konuştu. İHA