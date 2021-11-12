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Giriş Tarihi: 12.11.2021 19:25

Belediye Zabıta Müdürlüğü ekmek ve simit fırınlarını denetledi

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Belediye Zabıta Müdürlüğü ekmek ve simit fırınlarını denetledi

Zonguldak Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından 9-11 Kasım tarihleri arasında şehir merkezinde yapılan market, unlu mamuller, ekmek ve simit fırınları işletmelerin denetledi.

Yapılan denetimlerde, 44 işletme denetlenirken, kontrollerde son kullanma tarihi geçmiş ürünleri satışa arz ettiklerinden 7 işletmeye, ürün fiyat etiketi ile kasa ödeme noktası miktarı uyuşmadığından, 2 işletmeye, umumi temizlik kurallarına riayet etmediğinden 2 işletmeye idari para cezası uygulanmak üzere, tutanak tanzim edilirken, tarihi geçmiş ürünlere el konularak imha edildi.
Denetlenen işletmelere genel kurallara uyulması hususunda hassasiyet göstermeleri ve denetimlerin periyodik aralıklarla devam edeceği bildirildi.

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Belediye Zabıta Müdürlüğü ekmek ve simit fırınlarını denetledi
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