Belediye Zabıta Müdürlüğü ekmek ve simit fırınlarını denetledi

Yapılan denetimlerde, 44 işletme denetlenirken, kontrollerde son kullanma tarihi geçmiş ürünleri satışa arz ettiklerinden 7 işletmeye, ürün fiyat etiketi ile kasa ödeme noktası miktarı uyuşmadığından, 2 işletmeye, umumi temizlik kurallarına riayet etmediğinden 2 işletmeye idari para cezası uygulanmak üzere, tutanak tanzim edilirken, tarihi geçmiş ürünlere el konularak imha edildi.
Denetlenen işletmelere genel kurallara uyulması hususunda hassasiyet göstermeleri ve denetimlerin periyodik aralıklarla devam edeceği bildirildi.