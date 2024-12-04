Belediyede sigortasız işçi skandalı

HP'li Beykoz Belediyesi, yeni bir skandalla daha gündeme geldi. Hakkında usulsüz harcamalar nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma devam Beykoz Belediyesi'nin 20 personeli sigortasız çalıştırdığı ortaya çıktı. Yerel seçimlerin ardından CHP'ye geçen ve başkanlık koltuğuna Alaattin Köseler'in oturduğu Beykoz Belediyesi'nde eski adı AKDEM olan Beykoz Erişilebilir Yaşam Merkezi (BEYMER) başta olmak üzere farklı birimlerinde görev yapan yaklaşık 20 personelin sigortasız çalıştırıldığı tespit edildi. Ekim ayında çıkışları verilen fakat çalışmaya devam ettirilen personellerle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri inceleme başlattı.