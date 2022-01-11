Haberler Yaşam Haberleri Belediyeden hasta operasyonu
Giriş Tarihi: 11.1.2022 13:48 Son Güncelleme: 11.1.2022 13:53

Belediyeden hasta operasyonu

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Belediyeden hasta operasyonu

Kapanan köy yolunda dumandan zehirlenen 55 yaşındaki kadın Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin operasyonu ile sağlık ekiplerine kavuşturuldu. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Doğu Anadolu Bölgesinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle zaman zaman köy yolları, büyük uğraşlar sonucu trafiğe açılıyor. Aniden bastıran tipi nedeniyle ise bazen yollar günlerce kapalı kalabiliyor. Acil sağlık sorunları yaşandığı köylerde ise 112 Acil ekipleri, Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait iş makinelerinden destekle hastalara ulaşım sağlıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, elverişsiz hava şartları nedeniyle köyünde mahsur kalan bir hastayı kurtarmak için nefes kesen bir operasyona imza attı. Horasan ilçesi Çayanyurdu mezrasında yaşayan 55 yaşındaki Fezile Aktaş, ekmek pişirirken dumandan etkilenerek aniden rahatsızlandı. Söz konusu durumun bildirilmesi üzerine Büyükşehir'in kar timleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle yolu kapalı olan bölgeye sevk edildi. Büyükşehir'in ekipleri, 112 sağlık ekiplerinin hastaya müdahale etmesi için karla kaplı yolları ulaşıma açtı. Ambulansla birlikte Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aktaş, yapılan müdahalenin ardından sağlığına kavuştu. Fezile Aktaş, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve 112 ekiplerine teşekkür ederek, "Büyükşehir Belediyemiz, 112 ekipleri ile birlikte imdadımıza yetişti. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Cenab-ı Hak, Devletimize güç ve kuvvet versin" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti! Ahmet Çalık'tan spor dünyasını yıkan haber...
2,5 aylık hamile olduğunu açıklayan Ece Ronay bugün evlendi! İşte Ece Ronay'ın düğününden ilk kareler!
Fransız askısıyla gülüşünü kaybetti! Genç kızın hayatı karardı
Akdeniz'de son dakika 6,4 büyüklüğünde deprem! Deprem Antalya, Mersin, Hatay, Adana, Isparta, Burdur ve Konya'da da hissedildi
SON DAKİKA | 2022 SGK ödenek ve primleri belli oldu: İşte yeni ücretler
Şehit ailelerinden HDP'li Semra Güzel tepkisi! Milletin Meclis’inde terörist istemiyoruz
SON DAKİKA | Merkez Bankası'ndan yeni döviz ve altın adımı! Kapsam genişledi...
Son dakika: Bakan Karaismailoğlu'ndan A Haber'de önemli açıklamalar! Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Yargıda hesap verecek
Altın fiyatları Fed darbesi yedi: Altın gram fiyatı yükselecek mi düşecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 11 Ocak bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika: Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi kabul edildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Belediyeden hasta operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA