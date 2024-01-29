Türkiye'de yer alan 81 ildeki belediyeler bakanlık gözetimi altında şehir planlaması, kamu düzeni, trafik düzenlemeleri ve benzeri konularda faaliyet gösterirler. Vatandaşlar seçim dönemleri bağlı oldukları belediye için oy vererek belediye başkanlarını seçerler. Belediyeler hangi bakanlığa bağlı ve yaptıkları faaliyetlerin denetiminden kim sorumlu, belediyelerle ilgili merak edilen konular arasında. Belediyeler hangi bakanlığa bağlı? Belediyelere hangi bakanlık bakıyor?

Belediyeler Hangi Bakanlığa Bağlı?

Türkiye genelindeki belediyeler, ülkenin şehir planlaması gibi konularından sorumlu olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Bu durum, yerel yönetimlerin merkezi hükümetin denetimi ve koordinasyonu altında olduğunu göstermektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, belediyelerin şehir planlaması, trafik düzenlemeleri, kamu düzeni ve benzeri konularda etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla görev yapmaktadır. Belediyelerin bakanlık gözetimi altında olması, yerel yönetimlerin standartlara uygun bir şekilde faaliyet göstermelerini ve vatandaşlara daha etkili hizmet sunabilmelerini amaçlamaktadır. Bu bağlamda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın belediyeler üzerindeki denetim ve koordinasyon rolü, ülke genelindeki yerel yönetimlerin uyumlu bir şekilde işlemesine katkı sağlamaktadır. Belediyeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile işbirliği içinde, şehirlerin sürdürülebilir kalkınması ve vatandaşların refahı için çeşitli projeleri hayata geçirmektedir.

2018 yılında yayımlana Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dair 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görev ve yetkileri ile teşkilat yapısı belirlenmişti. Çıkan karara göre, mahalli idareler ve bunların merkezi idare ile olan alaka ve münasebetleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca düzenleniyor.