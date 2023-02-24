Belediyelerin yardım seferberliği sürüyor

Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İstanbul'daki ilçe belediyelerinin başlattığı yardım seferberliği tüm hızıyla sürüyor.Beyoğlu Belediyesi'nin Mobil Oyun Parkuru, Kahramanmaraş'ın Sümer Mahallesi'ndeki çadır kentte yaşayan çocuklarla buluştu. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da parkurda depremzede çocuklarla oyunlar oynayıp yüzlerini güldürdü, onlara çikolata ve pamuk şekeri ikram etti.Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaptıkları konteyner kentte incelemelerde bulundu. Yazıcı, "İki konteyner kent yapıyor, üçüncüsünü de planlıyoruz. Kalıcı konutlar yapılana kadar burada belediyecilik hizmetini sunacağız" dedi.Bölgeye bugüne kadar 225 yardım TIR'ı gönderen Esenler Belediyesi de sorumluluğundaki Adıyaman, Gölbaşı ve Besni'de her gün 10 bin depremzedeye sıcak yemek ikram ediyor. Ayrıca EDİM sosyal marketi ile depremzedelerin her türlü ihtiyacını karşılıyor. Adıyaman ve Gölbaşı'nda bin 750 konteynerlik mahallenin yapımına başladıklarını belirten Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, yardım seferberliğinin deprem bölgesi ayağa kalkana kadar aralıksız süreceğini söyledi.