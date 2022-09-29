Belediyenin ihmali hayattan kopardı

İstanbul Bakırköy'de 2019'dan beri bir inşaat alanındaki barakada tek başına kalan Kazım Tan, 5 Eylül'de ortadan kayboldu. Tan'ın farklı bir şehre gittiğini düşünen yakınları, uzun süre haber alamayınca 13 Eylül'de polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği titiz bir çalışma başlattı. Dedektifler, Tan'ın kaybolmadan hemen önce bir arkadaşına domates toplamaya gideceğini söylediğini öğrendi. Tan'ın inşaat alanı yakınlarında domates ektiği alanı gören kamera görüntüleri incelendi. Ekipler, Tan'ın İBB tarafından yürütülen Ayamam Deresi Islah Projesi kapsamında açılan içi su dolu kolektör kanalına düştüğünü belirledi. 3.5 metre derinlikteki kolektör bacasından itfaiye yardımıyla kanaldaki su 2 günde boşaltılarak Tan'ın cesedine ulaşıldı. Kolektör kanalının ve şantiyenin çevresinde güvenlik önlemi olmaması dikkat çekti.