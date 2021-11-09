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Giriş Tarihi: 9.11.2021 19:35

Belediyenin sosyal tesislerine atatürk çiçekleri dikildi! 'Atatürk Çiçeği' için özel bahçe

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Belediyenin sosyal tesislerine atatürk çiçekleri dikildi! ’Atatürk Çiçeği’ için özel bahçe

Mersin’in Tarsus ilçesinde Atatürk Çiçeği için özel bir bahçe oluşturuldu.

Tarsus Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 83. yılında çeşitli etkinliklerle anıyor. Etkinlikler kapsamında belediye sosyal tesisleri içinde bir alana Atatürk çiçekleri ekildi ve bahçeye de Atatürk Bahçesi adı verildi.


Gazi'nin Tarsus'u son ziyareti ve Atatürk çiçeğinin ad öyküsü de bir tabelaya yazılarak bahçenin girişine konuldu. Tarsus Belediyesinin sosyal tesislerine gelenleri bundan sonra Atatürk çiçekleri karşılayacak.


TARSUSLULAR ÇİÇEĞE BAŞKA AD VERMEDİ, ATATÜRK ÇİÇEĞİ DEDİ

Belediye Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk, Hatay sorunuyla yakından ilgilendiği dönemde, 19 Kasım 1937 günü Mersin üzerinden Adana'ya geçer. O yolculuk sırasında Gazi, Tarsus'a da uğrar. Tarsus Parkı'nı gezdikten sonra havuz başında kahvesini içen Atatürk, ilk kez gördüğü ve çok beğendiği kırmızı yaprakları olan çiçeğin ismini sorar.
O çiçek, belediye meclisi üyesi Celal Karmutoğlu tarafından Mısır'dan getirilmiştir. Çiçeğin ilk ekimi de Tarsus Belediye Başkanı Muvaffak Ziya Uygur'un isteğiyle Tarsus Parkına yapılmıştır.


Fakat çiçeğin adını sormak kimsenin aklına gelmemiştir. Gazi, çiçeğin adını sorunca belediye yetkilileri bir yanıt veremezler, sadece çiçeğin nereden geldiğini anlatırlar.


Atatürk, çiçeği çok beğendiğini ifade eder, şehirlerin parklarına daha çok ekilmesini önerir. Hatta çiçeğin Ankara'da yetişip yetişmeyeceğini de yanındakilere sorar.


Atatürk'ün Tarsuslularla son görüşmesidir bu. Bu ziyaretten 1 yıl sonra ebediyete intikal eder. Atatürk'e olan sevgi ve saygılarıyla tanınan Tarsuslular, Gazi'nin çok sevdiği bu çiçeğe sonraki yıllarda da isim vermez. O çiçeği, büyük önderin anısına saygının bir parçası olarak Atatürk Çiçeği olarak anarlar. Artık günümüzde hangi Tarsusluya sorsanız bu çiçeği Atatürk çiçeği olarak anar.

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Belediyenin sosyal tesislerine atatürk çiçekleri dikildi! 'Atatürk Çiçeği' için özel bahçe
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