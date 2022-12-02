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Giriş Tarihi: 2.12.2022

Belediyeye hukuksuz yıkım tepkisi

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Belediyeye hukuksuz yıkım tepkisi
Büyükada'da yıllar önce yanında çalıştığı A.F.'ye ait Büyükada Nizam Mahallesi'nde bulunan müştemilat şeklindeki yapıda yaşayan Mecit Fahir Alp ve annesi Seniye Şener'in kaldığı yer kaçak yapı olduğu gerekçesiyle Adalar Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı. Kaldıkları yerin kaçak yapı veya gecekondu olmadığını, yapının inşa edildiği zamanın kanunlarına göre müştemilattan sayıldığını ve yeri 99 yıllığına kiraladıklarına dair ellerinde kira kontratı olduğunu iddia eden Mecit Fahir Alp, yapının yıkılması ile mağdur olduklarını belirtti.

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Belediyeye hukuksuz yıkım tepkisi
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