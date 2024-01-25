Haberler Yaşam Haberleri Belediyeye yollanan çiçekler Aydem’e
Giriş Tarihi: 25.1.2024

Belediyeye yollanan çiçekler Aydem’e

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Belediyeye yollanan çiçekler Aydem’e
Bilecik'te, meclis oylamasıyla Belediye Başkanı seçilen bağımsız aday Sadık Kaya, kendisine yollanan tebrik çiçeklerini çiçekçiye iade ederek parasını SMA hastası 4 yaşındaki Aydem Dürük'ün yardım hesabına aktarıyor. İki yaşındayken SMA Tip 2 teşhisi konulan ve Bilecik'teki ilk SMA hastası olan Serkan ve Fatma Dürük çiftinin kızları Aydem Emine için, valilik onayıyla başlatılan yardım kampanyası da sürüyor. Rüşvet soruşturmaları kapsamında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı CHP'li Semih Şahin'in istifa etmesi üzerine, Başkan Vekili olarak belediyeyi yöneten CHP'li Melek Mızrak Subaşı'nın vekillik görevi düşmüş, belediye meclisinde yapılan seçimde ise bağımsız aday Sadık Kaya, Başkan seçilmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

İşte Reisi'nin Ankara ziyaretinin şifreleri... Bölgede dengeler değişiyor...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı için flaş adım: Biden yönetimi harekete geçti
SON DAKİKA | İran ile yeni sınır kapılarının açılması gündemde! Başkan Erdoğan: Çalışmalar sürüyor
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan ve İbrahim Reisi'den ortak toplantı: Teröre karşı işbirliğini güçlendireceğiz mesajı
Son dakika: Fenerbahçe son nefeste 3 puanı aldı! Kanarya, deplasmanda Başakşehir’i tek golle yıktı…
İBB ulaşımı durdurdu
Test eden Alman hayran kalıyor
Türkiye ile İran arasında 10 anlaşma imzalandı
Keşke trans olsalardı
ARKADAŞINA GÖNDER
Belediyeye yollanan çiçekler Aydem’e
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA