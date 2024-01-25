Belediyeye yollanan çiçekler Aydem’e

Bilecik'te, meclis oylamasıyla Belediye Başkanı seçilen bağımsız aday Sadık Kaya, kendisine yollanan tebrik çiçeklerini çiçekçiye iade ederek parasını SMA hastası 4 yaşındaki Aydem Dürük'ün yardım hesabına aktarıyor. İki yaşındayken SMA Tip 2 teşhisi konulan ve Bilecik'teki ilk SMA hastası olan Serkan ve Fatma Dürük çiftinin kızları Aydem Emine için, valilik onayıyla başlatılan yardım kampanyası da sürüyor. Rüşvet soruşturmaları kapsamında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı CHP'li Semih Şahin'in istifa etmesi üzerine, Başkan Vekili olarak belediyeyi yöneten CHP'li Melek Mızrak Subaşı'nın vekillik görevi düşmüş, belediye meclisinde yapılan seçimde ise bağımsız aday Sadık Kaya, Başkan seçilmişti.