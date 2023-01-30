Belen’de trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Feci kaza Hatay'ın Belen ilçesinin Saramazı Mahallesinde gece meydana geldi. Belen istikametinden, İskenderun istikametine doğru seyir halindeki aracın sürücüsü, aracın kontrolünü kaybetti. Sürücüsünün hakimiyetinden çıkan araç takla atarak ormanlık alana savruldu. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ekipleri ve 112 acil ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.