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Giriş Tarihi: 30.1.2023 12:38 Son Güncelleme: 30.1.2023 12:54

Belen’de trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Hatay'ın Belen ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Belen’de trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Feci kaza Hatay'ın Belen ilçesinin Saramazı Mahallesinde gece meydana geldi. Belen istikametinden, İskenderun istikametine doğru seyir halindeki aracın sürücüsü, aracın kontrolünü kaybetti. Sürücüsünün hakimiyetinden çıkan araç takla atarak ormanlık alana savruldu. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ekipleri ve 112 acil ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Gökhan Özdemir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, yaralılardan Sefa Engen ve Abdullah As'ın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Belen’de trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı
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