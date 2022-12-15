Belgrad Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Belgrad’da Ne Yapılır, Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler, Kaç Günde Gezilir?

Özellikle Doğu Avrupa'yı merak edenler Belgrad' da gezilecek yerler, ne yapılır, neyi ile ünlü gibi soruları da merak etmektedirler. Türkler tarafından sıkça yapılan Doğu Avrupa turları içerisinde Belgrad olmazsa olmaz bir duraktır. Bu nedenle Doğu Avrupa turuna çıkacak olanlar Belgrad'a hangi ayda gidilir ve Belgrad'ı gezmek için kaç gün gerekir gibi sorulara cevap bulmalıdırlar.

Belgrad Gezilecek Yerler

Belgrad Sırbistan'ın başkenti ve en büyük şehri olarak bilinir. Osman'nın son dönemindeki Sırp ayaklanmalarından sonra bağımsız olan Sırbistan başkent olarak Belgrad'ı seçmiştir. Tarihi açıdan muazzam bir yere sahiptir.

Cumhuriyet Meydanı: Bu meydanın ortasında görkemli bir heykel bulunmaktadır. Ayrıca heykelin arkasındaki turuncu bina Sırbistan'ın en önemli müzesi "Ulusal Müze"dir.

Kalemegdan: Osmanlı döneminde yapılmış bu kale askeri müze, kilise, saat kulesi ve büyük bir yeşil alan içeren şehrin en turistik yerlerinden biri.

Belgrad neyi ile ünlü derseniz müzeleri, lezzetli yemekleri ve gece hayatıyla ünlüdür.

Yazın ve Kışın Belgrad'da Neler Yapılır?

Kışın karın yağmasıyla birlikte muhteşem manzaralara ev sahipliği yapan Belgrad kayak merkezleri ile de rotanıza ekleyebileceğiniz bir merkez haline gelmektedir. Yine kışın Belgrad'da yapabileceğiniz bir aktivite olarak müze gezmeyi önerebiliriz. Birbirinden değerli eserlerle dolu müzeleri sizler için şu şekilde sıraladık: Nikola Tesla Müzesi, Yugoslav Tarihi Müzesi, Askeri Müze ve Belgrad Şehir Müzesi.

Belgrad'a hangi ayda gidilir diye sorarsanız yaz aylarını tercih etmenizi öneririz. Hem şehrin merkezinde olup hem de doğal hali korunmuş olan Ada Ciganlija yüzmek ve güneşlenmek için en ideal noktalardan biridir. Adaya insanları çeken çakıl taşlı plajı ve bu plajın etrafında şekillenen sosyal hayat diyebiliriz. Ada ayrıca bisiklet sürmeye, koşuya ve yürüyüşe çıkmak için uygun alanlara sahiptir.

Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler?

Aziz Sava Katedrali, Aziz Mark Kilisesi, Gardoş Kulesi ve Sırbistan Ulusal Müzesi gezilecek ve özellikle fotoğraf çekilecek yerlerden bir kaçıdır. Bu yapılar görkemli mimarileriyle fotoğraf çekmeye en uygun yerler olarak bilinir.

Kaç Günde Gezilir?

Belgrad'ı gezmek için rotanıza mutlaka Kalemegdan, Cumhuriyet Meydanı, Ulusal Müze ve Nikola Tesla Müzesi'ni eklemelisiniz. Bunun dışında gezilecek diğer noktaları da hesaba katarsak Belgrad'ı gezmek için kaç gün gerekir sorusuna 3 gün yeterli denilebilir.