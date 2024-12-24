Belgrad Ormanı’nın işletmesi Milli Parklar’a geçti

Sarıyer ile Eyüpsultan ilçeleri sınırlarında bulunan Belgrad Ormanı'nın işletmesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sözleşme süresinin dolması sebebiyle Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'ne geçti. Yaklaşık 5 bin 300 hektarlık alana sahip olan Belgrad Ormanı'nı 14 Haziran 2013'te imzalanan 5+5 yıllık kira sözleşmesi ile İBB işletiyordu. İBB, sözleşme süresini 49 yıllığına uzatılmasını talep etti. Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı talebi kabul etmeyerek alanın boşaltılmasını istedi. İBB, mahkemeye başvurarak yürütmenin durdurulması için dava açtı. Mahkemenin talebi reddetmesi üzerine dün Belgrad Ormanı'ndaki İBB'ye ait tabelalar ve yazılar sökülerek, yerine DKMP Genel Müdürlüğü'ne ait yazılar asıldı. İBB hukuki sürecin devam ettiği, Bakanlık ise ormandaki tabiat parklarının DKMP tarafından işletileceğini açıkladı.