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Giriş Tarihi: 7.3.2022 10:54 Son Güncelleme: 7.3.2022 11:09

Belinde satırla gezen maganda dehşet saçtı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Belinde satırla gezen maganda dehşet saçtı

Bursa’da otomobiliyle seyir halinde olan İsmail D, farları kapalı şekilde yol alan motosiklet sürücüsüne, lambalarını yakmasını söyledi. İkaz edilmesine öfkelenen motosikletli şahıs, belindeki satırı çıkarıp, kendisini uyaran sürücüye saldırdı.

Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesinde otomobili ile seyreden 49 yaşındaki İsmail D. ışıkları kapalı şekilde seyreden motosikleti görünce sürücüsüne ''lambalarını yakar mısın?'' dedi. Kendisini uyarılmasına sinirlenen motosiklet sürücüsü, İsmail D.'nin aracını park ederek indiği esnada yanına giderek sözlü tartışmaya başladı.

Tartışma şiddetlenince motosiklet sürücüsü belinde taşıdığı satırı çıkartıp İsmail D.'ye saldırdı. Satır darbelerinden büyük bir şans eseri kurtulan İsmail D, neye uğradığını şaşırırken, satırla gezen maganda yanındaki arkadaşıyla birlikte motosiklete binerek kaçtı.

Satırlı saldırıdan canını zor kurtaran otomobil sürücüsü, İsmail D, "Bir adım daha önde olsam belki de ölecektim. Böyle insanların sokakta satırlarla gezmesi akıl alır gibi değil. Şehrin göbeğinde belinde satırla geziyor. Bunların biran önce yakalanıp cezasını çekmesini istiyorum'' dedi.

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Belinde satırla gezen maganda dehşet saçtı
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