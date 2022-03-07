Belinde satırla gezen maganda dehşet saçtı

Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesinde otomobili ile seyreden 49 yaşındaki İsmail D. ışıkları kapalı şekilde seyreden motosikleti görünce sürücüsüne ''lambalarını yakar mısın?'' dedi. Kendisini uyarılmasına sinirlenen motosiklet sürücüsü, İsmail D.'nin aracını park ederek indiği esnada yanına giderek sözlü tartışmaya başladı.

Tartışma şiddetlenince motosiklet sürücüsü belinde taşıdığı satırı çıkartıp İsmail D.'ye saldırdı. Satır darbelerinden büyük bir şans eseri kurtulan İsmail D, neye uğradığını şaşırırken, satırla gezen maganda yanındaki arkadaşıyla birlikte motosiklete binerek kaçtı.

Satırlı saldırıdan canını zor kurtaran otomobil sürücüsü, İsmail D, "Bir adım daha önde olsam belki de ölecektim. Böyle insanların sokakta satırlarla gezmesi akıl alır gibi değil. Şehrin göbeğinde belinde satırla geziyor. Bunların biran önce yakalanıp cezasını çekmesini istiyorum'' dedi.