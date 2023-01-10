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Giriş Tarihi: 11.1.2023

Belini çekerken fıtığını patlattı

Kendisini fizyoterapist olarak tanıtan G.K., belini çektiği Rahman E.’nin fıtığını patlattı. Tedavi yetkisi olmadığı belirlenen sahte fizyoterapiste 5 yıl hapis talebiyle dava açıldı

ARZU KAYA ARZU KAYA
Belini çekerken fıtığını patlattı
Bursa'da yaşayan ve bir otomotiv şirketinde çalışan Rahman E. (35), gördüğü tedaviye rağmen bel fıtığı şikâyetleri sürünce Facebook'ta kendini fizyoterapist olarak tanıtan G.K.'ya başvurdu. 2020'nin Kasım ayında G.K.'nın İstanbul Kadıköy'deki muayenehanesine giden Rahman E., bir hafta arayla 4 seans aldı. Her seans için 600 lira ödedi. Yurtdışında eğitim aldığını söyleyen G.K., Rahman E.'nin belini çekti. Bu sırada fıtığı patlayan adamın fıtık içindeki sıvı omurilik sinirlerine baskı yaptı. Bursa'ya dönen Rahman E.'nin belden aşağısı tutmaz oldu. Apar topar ameliyat olan Rahman E., ameliyata rağmen sağlığına kavuşamadı.



'BELDEN AŞAĞIM UYUŞUK'
Savcılığa suç duyurusunda bulunan Rahman E., "7 ay rapor aldım, işe gidemedim. 8 yıllık işimden oldum. Kredilerimi ödeyemedim, geçimimi sağlayamadım. Ağır depresyon geçirdim. Yanlış uygulama sonucu belimden aşağı uyuşuklukla yaşamak zorunda kaldım. G.K. 'Özür dilerim, maddi ve manevi arkandayım' dedi ancak bir daha aramadı" dedi.



İfadesi alınan G.K. ise Uzakdoğu'da masaj eğitimi aldığını ve terapistlik yaptığını, uygulamalar sonucu çok sayıda kişinin rahata erdiğini söyleyerek suçlamayı reddetti. Tedavi merkezini kapattığı belirtilen G.K.'nın tedavi yetkisinin bulunmadığı belirlendi. Diploması olmadığı halde hasta tedavi eden G.K. için 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Belini çekerken fıtığını patlattı
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