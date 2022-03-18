Haberler Yaşam Haberleri BEM-BİR-SEN ile Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı
Giriş Tarihi: 18.3.2022 19:33 Son Güncelleme: 18.3.2022 19:48

BEM-BİR-SEN ile Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı

BEM-BİR-SEN ile Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı

İstanbul'da Kağıthane Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası arasında sosyal denge sözleşmesi imzalandı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası Genel Başkanı Levent Uslu; memurların haklarında iyileştirme yapılmasını öngören Sosyal Denge Sözleşmesi'ni imzaladı. 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan Sosyal Denge Sözleşmesi ile Kağıthane Belediyesi bünyesinde görev yapan memurlar haklarında önemli kazanımlar elde etti.
Başkan Öztekin'in ev sahipliğinde gerçekleşen imza törenine BEM-BİR-SEN Başkanı Levent Uslu'nun yanı sıra Kağıthane Belediye Başkan Yardımcısı Levent Dirice, BEM-BİR-SEN İstanbul 6 No'lu Şube Başkanı Sedat Bika, BEM-BİR-SEN Şube Başkan Yardımcıları Erol Şengöz, Tahir Cengiz ve Mehmet Hızır, BEM-BİR-SEN Şube Denetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yavuz, Kağıthane Belediyesi BEM-BİR-SEN İşyeri Temsilcileri Samet Eryiğit ve Cesim Koçyiğit de katıldı.
Memurların haklarında iyileştirme yapılmasını öngören Sosyal Denge Sözleşmesi'nin hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulunan Genel Başkan Uslu, sözleşmenin imzalanması noktasında verdiği destekten ötürü Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'e teşekkürlerini iletti.
Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de teşekkürleri kabul ederek sözleşmenin çalışanlar adına hayırlı olmasını diledi. Memurların haklarının geliştirilmesi noktasında Kağıthane Belediyesi olarak imkânlar dâhilinde her türlü desteği verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini ifade eden Başkan Öztekin, sözleşmenin imzalanmasında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

EN ÇOK OKUNANLAR

İBB katlediyor Şahan Gökbakar kıvranıyor! Tepkiler dinmedi!
Son Dakika Haberi | İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, alınan kar tedbirlerini açıkladı! İstanbul'da okullar tatil
Son dakika: Barcelonalı futbolcular Galatasaray tribünlerini çıldırttı! Son saniyelerde Nef Stadyumu’nu karıştıran hareket…
İYİ Partili Aytun Çıray Selçuk Bayraktar ve SİHA'ları hedef aldı! Vatandaştan tepki yağdı: Yunan bile gördü kabul etti, ne zorunuza gidiyor anlamadım
Son dakika: Galatasaray - Barcelona maçı sonrası Marcao bombası! Dev kulüpler ve o rakam...
SON DAKİKA: Çanakkale 1915 Köprüsü açıldı! Tarihe mühür vuran şaheser: İlk bir hafta ücretsiz
Son dakika: İspanya devi Kerem Aktürkoğlu için devrede! Barcelona maçı sonrası 35 milyon euro...
Son dakika: Fenerbahçe'de Ali Koç ayrılığı resmen açıkladı! Ezeli rakip Berke Özer için atağa kalktı
Asfaltta maydanoz
Son dakika haberi | Rusya'dan tehdit gibi açıklama: Lavrov açık açık söyledi: Meşru hedef sayılacak...
ARKADAŞINA GÖNDER
BEM-BİR-SEN ile Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA