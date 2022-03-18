BEM-BİR-SEN ile Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası Genel Başkanı Levent Uslu; memurların haklarında iyileştirme yapılmasını öngören Sosyal Denge Sözleşmesi'ni imzaladı. 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan Sosyal Denge Sözleşmesi ile Kağıthane Belediyesi bünyesinde görev yapan memurlar haklarında önemli kazanımlar elde etti.
Başkan Öztekin'in ev sahipliğinde gerçekleşen imza törenine BEM-BİR-SEN Başkanı Levent Uslu'nun yanı sıra Kağıthane Belediye Başkan Yardımcısı Levent Dirice, BEM-BİR-SEN İstanbul 6 No'lu Şube Başkanı Sedat Bika, BEM-BİR-SEN Şube Başkan Yardımcıları Erol Şengöz, Tahir Cengiz ve Mehmet Hızır, BEM-BİR-SEN Şube Denetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yavuz, Kağıthane Belediyesi BEM-BİR-SEN İşyeri Temsilcileri Samet Eryiğit ve Cesim Koçyiğit de katıldı.
Memurların haklarında iyileştirme yapılmasını öngören Sosyal Denge Sözleşmesi'nin hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulunan Genel Başkan Uslu, sözleşmenin imzalanması noktasında verdiği destekten ötürü Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'e teşekkürlerini iletti.
Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de teşekkürleri kabul ederek sözleşmenin çalışanlar adına hayırlı olmasını diledi. Memurların haklarının geliştirilmesi noktasında Kağıthane Belediyesi olarak imkânlar dâhilinde her türlü desteği verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini ifade eden Başkan Öztekin, sözleşmenin imzalanmasında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.