Ben aşıyı ihmal ettim, siz etmeyin

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca da sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından Kovid-19 aşısı olmayı ihmal eden ve koronavirüse yakalanması nedeniyle bir aydır tedavi altında olan Tıbbi Patoloji Uzmanı Siraç Erten'in yoğun bakım sürecinde yaşadıklarını anlattığı videoyu paylaştı.

AKCİĞERLERİM AĞIR HASAR GÖRDÜ

Tedavisi süren Uzman Dr. Siraç Erten; "Ben bir hekim olarak kovid19 aşısını ihmal etmiştim. Yaklaşık bir ay önce rahatsızlandım yapılan test sonucunda koronavirüse yakalandığımı öğrendim. Akciğerlerim hasar gördü. Yaklaşık bir aydır hastanede tedavi görüyorum. Bu süreçte biraz toparladım. Hastanede tedavim devam ediyor. Bir yandan sağlığımı düşünürken, bir yandan aileme ve çocuklarıma hasret kaldım. Onları çok özledim. Herkesten ricam aşısını olmayanlar bir an önce aşılarını olsunlar, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uysunlar, alabilecekleri en üst tedbirleri alsınlar. Bu işin şakası yok." Şeklinde konuştu.