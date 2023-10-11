Ben Barnes Filmleri ve Tv Dizileri - En Beğenilen Ben Barnes Dizileri ve Filmleri Listesi

Ben Barnes filmleri ve TV dizileri hem genç hem de daha ileri yaşlara hitap etmektedir. Macera, fantastik, romantik ve savaş olmak üzere birçok farklı kategoride hazırlanan yapımlarda başrollerde yer almıştır. Bununla birlikte dizi ve film dünyasının en çok izlenenleri arasında yer alan birçok yapım isminden bahsedilebilir. En beğenilen Ben Barnes dizileri ve filmleri listesi içerisinde her zevke hitap eden bir yapım bulmak mümkün olur.

Ben Barnes Filmleri

Gerçek ismi Benjamin Thomas Barnes olan İngiltereli bir aktördür. Dünyaca ünü olan başarılı aktör birçok başarılı oyuncu hem filmleri hem de dizileri ile öne çıkmaktadır. Son dönemde dijital platformlar için başrolünde yer aldığı diziler hayran kitlesi tarafından oldukça beğeni toplamıştır. En bilinen ve sevilen filmleri arasında şunlar yer alır:

Bas Gaza/ 2016

Dorian Gray/ 2009

Narnia Günlükleri: Prens Kaspiyan/ 2008

Bigga Than Ben/ 2007

By The Gun/ 2014

Yedinci Oğul/ 2013

Büyük Düğün/ 2013

Çalıntı Hayat/ 2012

Killing Bono/ 2011

Locked In/ 2010

Evlilik Sınavı/ 2008

En sevilen filmleri arasında yer almaktadır.

En Beğenilen Ben Barnes Dizileri

Ben Barnes dizileri arasında hem TV hem de dijital platform yapımları bulunur. The Punisher ve Westworld TV dizileri arasında yer alır. Dijital platformlarda yayınlanan Gölge ve Kemik son yapımlardan olmakla birlikte fantastik dizi alanında oldukça rağbet görmektedir. Fantastik bir dünyada geçen olayları konu edinen dizi aktörün son rol aldığı yapımlar arasında yer almaktadır.