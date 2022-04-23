‘Ben dolandırılmam demeyin’

Bursa'daki Çınarcık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan 29 yıllık meslek öğretmeni Gülay Korkusuz (49), sosyal medyada bir arkadaşının hesabından paylaşılan yatırım tavsiyesine göz attı. 4 bin TL karşılığında 72 bin TL kazanç vaat eden tavsiyeye uyan Gülay öğretmen, paylaşımdaki numarayla iletişime geçip, kendisine verilen hesap numaralarına 3 parça halinde toplam 27 bin TL para gönderdi. Çok geçmeden, yatırım tavsiyesinin yapıldığı arkadaşının sosyal medya hesabının çalındığını öğrenen Gülay Korkusuz, dolandırıldığını anlayınca savcılığa başvurdu. Korkusuz, "Amacım para kazanmak değil borçlarımı kapatmaktı. 12 bin TL daha yatırılması halinde kazancın toplu olarak ödeneceğini söylediler. Bunun için kredi çektim. Sonra istedikleri 11 bin lirayı da gönderdim. Toplam 27 bin lira dolandırıldım" dedi. Korkusuz, "Kimse ben dolandırılmam demesin, ben de öyle diyordum ama başıma geldi" diyerek herkesi uyardı.