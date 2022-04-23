Haberler Yaşam Haberleri ‘Ben dolandırılmam demeyin’
Giriş Tarihi: 24.4.2022

‘Ben dolandırılmam demeyin’

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
‘Ben dolandırılmam demeyin’
Bursa'daki Çınarcık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan 29 yıllık meslek öğretmeni Gülay Korkusuz (49), sosyal medyada bir arkadaşının hesabından paylaşılan yatırım tavsiyesine göz attı. 4 bin TL karşılığında 72 bin TL kazanç vaat eden tavsiyeye uyan Gülay öğretmen, paylaşımdaki numarayla iletişime geçip, kendisine verilen hesap numaralarına 3 parça halinde toplam 27 bin TL para gönderdi. Çok geçmeden, yatırım tavsiyesinin yapıldığı arkadaşının sosyal medya hesabının çalındığını öğrenen Gülay Korkusuz, dolandırıldığını anlayınca savcılığa başvurdu. Korkusuz, "Amacım para kazanmak değil borçlarımı kapatmaktı. 12 bin TL daha yatırılması halinde kazancın toplu olarak ödeneceğini söylediler. Bunun için kredi çektim. Sonra istedikleri 11 bin lirayı da gönderdim. Toplam 27 bin lira dolandırıldım" dedi. Korkusuz, "Kimse ben dolandırılmam demesin, ben de öyle diyordum ama başıma geldi" diyerek herkesi uyardı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Çavuşoğlu: Rusya'dan Suriye'ye giden uçaklara hava sahasını kapattık
Bakan Çavuşoğlu Türkiye aleyhine slogan atan protestoculara cevabını verdi! Yaptığı hareket damga vurdu
Son dakika haberi: Emekli bayram ikramiyeleri için ödeme tarihi belli oldu: Emekli Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Başkan Erdoğan iftar sonrası esnaf ve vatandaşlarla çay içti
Dünyanın gündemine oturan 'Teravih Treni' görüntüsü: O imam SABAH'a konuştu: Ailecek gelmeye başladılar
Son dakika! AK Partili Çelik'ten HDP'li Paylan'ın "1915 provokasyonuna" tepki
Son dakika: Trabzonspor 3 puan hasretini dindirdi! Adana Demirspor, Fırtına’ya engel olamadı…
TBMM'de renkli dakikalar! Çocuklar 'Hayır' oyu verince Mustafa Şentop Özgür Özel'e seslenerek espriyi patlattı!
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 104 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika: CHP'deki 'rant kavgası' kızıştı! Eski Menemen Belediye Başkanı: 3 maymunu oynadılar
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Ben dolandırılmam demeyin’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA