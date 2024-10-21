Ben eve mahkum kaldıysam, suçlu da hapse girsin

İstanbul Sultangazi'de 24 Ağustos 2019'da ailesiyle pikniğe giden Ezel Erdem, yol nedeniyle tartışan bir grubun ortasında kaldı. Bu sırada boynuna makas saplanan Ezel, henüz 13 yaşındayken felç oldu. Aradan geçen 5 yılda tedavi edilemeyen Ezel'in rahatsızlığı günden güne kötüye giderken olayın şüphelisi Ümit Gök ise tutuksuz yargılanıyor.Sosyal medya hesabından sesini duyurmaya çalışan Ezel Erdem, "Ailecek parka pikniğe gidiyorduk. Kavganın olduğunu görünce ben, teyzem ve dayım geri giderek parka diğer yoldan gidecektik. Aniden boynumda bir ağırlık hissettim ve yere düştüm. 5,5 yıldır omurilik felciyim. Durumum gerçekten hiç iyi değil. Tedavilerim şu ana kadar hiçbir sonuç vermedi. Gün geçtikçe hastalıklarım daha da ilerliyor. Tansiyon hastası da olduğum için hiçbir şey yapamıyorum." dedi.Mahkemenin sonuçlanmasını isteyen genç kız, "Ben nasıl eve mahkum kaldıysam o da dört duvarın arasına girsin. O tutuklanırsa ben daha iyi olacağım. Adalet yerini bulsun istiyorum." diye konuştu.SABAH'a konuşan Anne Yadigar Erdem ise, "Ezel'in göğsünden aşağısı felç. Sürekli mahkemelere ve hastanelere gidiyoruz. Bir türlü sonuç elde edemedik. Bir anne olarak yaşadığım durum çok zor. Ezel yatağa mahkum, yetkililerden yardım istiyoruz. Adalet yerini bulsun." ifadelerini kullandı.