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Giriş Tarihi: 17.5.2022

‘Ben ona değil o arabama çarptı’

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
‘Ben ona değil o arabama çarptı’
Yozgat'ta, E-88 karayolundan karşıya geçmeye çalışan iki çocuk babası Ertuğrul Dolgunyürek'e (55) çarparak ölümüne neden olan ve adli kontrolle serbest bırakılan milli güreşçi Rıza Kayaalp, kaza ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Kayaalp, tüm trafik tedbir ve kurallarına uyarak seyir halinde iken, Ertuğrul Dolgunyürek'in karanlık ortamda, karşıya geçmek için kontrolsüz bir şekilde aniden anayola fırladığını ve aracına çarptığını öne sürdü. Ardından Dolgunyürek'e arkadan gelen TIR'ın çarptığını iddia eden Kayaalp, "Zaten TIR'ın çarpmasından önce kolunu tutmaktaydı. Bu şekilde olduğunu TIR'ın farları sayesinde gördüm. Ama maalesef arkadan gelen TIR göremedi. Ben zaten arabamı derhal durdurmuş ve hastaneye götürmek için yardıma gidiyordum. Bu elim hadisede en ufak bir kusurum ve ihmalim yok" dedi. Ertuğrul Dolgunyürek ise Yozgat'ın Çalatlı Köyü'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

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‘Ben ona değil o arabama çarptı’
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